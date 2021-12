Lissone, ecco gli effetti del decreto festività: niente mercatino delle Befane e neanche gli auguri in musica e le fontane danzanti Il Capodanno Dj on ice, invece, era già stato annullato in precedenza. L’aumento esponenziali dei contagi ha suggerito una condotta più prudente sulle manifestazioni pubbliche

Tutto annullato, per effetto del decreto festività. Le ultime disposizioni del Governo per evitare l’aggravarsi dei contagi che hanno ripreso piede in queste ultime settimane hanno annullato diverse iniziative che erano previste per le festività fino al 6 gennaio.

Non si farà, ma lo si sapeva da tempo il Capodanno on ice, ma ora l’annullamento vale anche per il mercatino delle Befane che era previsto in piazza il 5 gennaio, così come, il giorno dopo, i tradizionali auguri in musica del,corpo musicale Santa Cecilia del 6 gennaio e lo spettacolo delle fontane danzanti. Il Covid ha avuto la meglio anche stavolta.

