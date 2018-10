Lissone e Brugherio: alcol a fiumi, l’ambulanza arriva quattro volte Quattro interventi in meno di tre ore per soccorrere altrettante persone in presa a una intossicazione etilica. È successo per tre volte a Lissone e una a Brugherio nelle prime ore di sabato 13 ottobre

Quattro interventi in poche ore per intossicazione etilica. Un fenomeno che si ripete in tutti i week end ma che in questo caso riguarda quattro episodio concentrati in poche ore.

I soccorsi sanitari sono dovuti intervenire poco prima della 1 per un ragazzo di 18 anni in via Carducci a Lissone. Nella stessa città interventi poco prima delle 3 per una donna di 51 anni in via Loreto e venti minuti dopo per un ventenne in via Guarenti. Un intervento anche a Brugherio un quarto d’ora dopo le 2 per un giovane di 21 anni.

