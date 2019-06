Lissone, donna non risponde: i pompieri salgono fino al quinto piano Intervento dei vigili del fuoco di Desio e di Lissone per una chiamata relativa a una donna che non rispondeva alle chiamate dei vicini. I pompieri sono saliti fino al quinto piano per entrare nell’appartamento in cui la donna avrebbe avuto un malore

Vigili del fuoco di Desio e di Lissone in azione a Lissone per una segnalazione intorno alle 17 del 16 giugno relativa a una donna di 50 anni che non rispondeva alle chiamate in via Riva. I pompieri sono saliti fino al quinto piano di una palazzina, all’altezza dell’appartamento indicato dalla chiamata. L’allarme era stato lanciato dai vicini ai quali la donna non rispondeva.

La donna avrebbe avuto un malore che pare rientrato. Per garantire l’intervento la via è stata bloccata

