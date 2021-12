Lissone, don Tiziano spiega in un video i lavori per sistemare il campanile «Guardiamo il lavoro fatto, guardiamolo con orgoglio -dice il prevosto nel filmato- Abbiamo restituito qualcosa che è il simbolo della città. E guardando il campanile sentiamoci interpellati a qualche cosa della vita che va oltre la materialità»

I lavori sono cominciati il 24 febbraio con la posa del ponteggio che ha ingabbiato il campanile di Lissone. Oggi stanno continuando con la ripulitura delle pareti e la sistemazione in particolare della cella campanaria. Lo spiega il prevosto della comunità pastorale don Tiziano Vimercati che, con un video pubblicato su youtube, accompagna i fedeli nella spiegazione degli interventi in atto per sistemare l’opera.

Don Tiziano accompagna il visitatore virtuale fino all’Angelo d’oro, simbolo di Lissone, in cima al campanile, spiegando i motivi che hanno portato alla decisione di aprire il cantiere: primo garantire la sicurezza delle persone, secondo recuperare il campanile anche dal punto di vista estetico, ridonandogli i colori iniziali. Il lavoro è soprattutto di ripulitura e di copertura delle via di fughe dei mattoni per evitare infiltrazioni. Ma non solo.

Il campanile è stato fatto 90 anni fa e mostra i segni del tempo che passa,in particolare all’altezza della cella campanaria, la parte più ammalorata, dalla quale si staccavano pezzi che cadevano pericolosamente. Ora verranno sostituiti. I lavori riguardano le solette tra un piano e l’altro, la scala, i motori delle campane da revisionare.

«Guardiamo il lavoro fatto, guardiamolo con orgoglio -dice don Tiziano nel filmato- Abbiamo restituito qualcosa che è il simbolo della città. E guardando il campanile sentiamoci interpellati a qualche cosa della vita che va oltre la materialità».

Il video è su https://www.youtube.com/watch?v=kerNSwLv2Lw

