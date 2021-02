L’insegna dell’area cani di via Botticelli a Lissone (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, degrado e vandalismi all’area cani di via Botticelli Montano le proteste di chi frequenta la zona attrezzata in particolare per la presunta scarsa manutenzione e atti di maleducazione. Una situazione che riguarda anche il punto di via Caravaggio e segnalata anche dal gruppo “Lissone Cinofila”

Area cani di via Botticelli, montano le proteste dei proprietari che pongono sotto i riflettori criticità e problematiche che gli stessi riconducono ad una mancata manutenzione. Se da una parte la situazione generale denota un’attenzione non particolarmente puntuale (aggravata nell’ultimo periodo dalla presenza di grossi rami spezzati a terra che necessitano di una rimozione), dall’altra emergono anche aspetti riconducibili ad atti di vandalismi che, purtroppo, non sembrano risparmiare l’area verde pubblica nella sua interezza.

I proprietari di cani lamentano, tuttavia, una mancata presa in carico dei problemi da parte del Comune. Nel giardino di via Botticelli, in cui è sorta l’area cani, i cittadini rilevano- ad esempio- che la recinzione è rovinata, i cestini urbani sono spesso stracolmi e vandalizzati, alcuni giochi per bambini sono danneggiati. Le recenti segnalazioni sullo stato in cui versano alcune delle aree cani cittadine (anche da quella sorta in via Caravaggio), toccano un nervo scoperto.

Tant’è vero che il gruppo “Lissone Cinofila” - in risposta a chi evidenzia criticità di via Botticelli e si interroga sulle disponibilità economiche del Comune, rimarca il fatto che “i soldi ci sono. Ciò che viene segnalato non è considerato prioritario, purtroppo”. E ricorda, sul tema aree cani, il lavoro svolto dal gruppo “Lissone Cinofila” inviato al sindaco ed agli assessorati competenti a luglio 2018.

