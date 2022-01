Lissone, dal Comune 120mila euro per sostenere le associazioni sportive «La giunta ha deciso di raddoppiare la somma inizialmente prevista rimarcando il valore educativo delle tante attività proposte sul nostro territorio» afferma l’assessore allo sport, Renzo Perego

Un contributo complessivo di 120mila euro a favore delle associazioni sportive del territorio per sostenere l’attività svolta nel corso del 2021. Come già avvenuto nel 2020 nel pieno della situazione di emergenza sanitaria, anche per l’annualità appena trascorsa il Comune di Lissone ha previsto di raddoppiare l’importo inizialmente previsto (60mila euro) per supportare il lavoro sportivo, educativo e sociale svolto dalle società sportive sul territorio iscritte nell’apposito registro comunale.

Nel corso del 2021, sono stati 45 i sodalizi che hanno beneficiato di contributi comunali; il Comune ha trasmesso la comunicazione alle associazioni sportive che potranno così ricevere, già ad inizio 2022, la somma destinata.

La somma a disposizione dei sodalizi è stata ripartita sulla base di 4 parametri: anzianità dell’associazione, numero di atleti tesserati distinti tra minorenni e maggiorenni, presenza di defibrillatore in palestra.

“La giunta ha deciso di raddoppiare la somma inizialmente prevista portandola da 60mila a 120mia euro, dimostrando così una concreta attenzione verso lo sport e rimarcando il valore educativo delle tante attività proposte sul nostro territorio – afferma l’assessore allo sport, Renzo Perego – il contributo erogato va a sostegno dell’attività svolta nel 2021, purtroppo ancora fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria. Le cifre ribadiscono l’impegno del Comune nel supportare lo sport: in cinque anni il contributo è più che triplicato e le associazioni iscritte al registro comunale sono oggi ben 47, sintomatico della vivacità sportiva che caratterizza Lissone anche in un momento di forti criticità come quelle che stiamo attraversando”.

