Lissone, da via Pacinotti a Vedano in bici: si completa la pista ciclabile Hanno preso il via i lavori che in 90 giorni porteranno a compiere il passo fondamentale per definire un più completo asse di mobilità dolce che collegherà il quartiere ad ovest di Lissone con Vedano al Lambro.

La pista ciclabile di via Pacinotti a Lissone si completa. Hanno preso il via i lavori che in 90 giorni porteranno a compiere il passo fondamentale per definire un più completo asse di mobilità dolce che collegherà il quartiere ad ovest di Lissone con Vedano al Lambro. Il completamento della pista ciclabile sulla via Pacinotti collegherà infatti il tracciato della pista esistente, sulla stessa via Pacinotti a partire dalla via Majorana, con la via Europa ai confini comunali, e con l’importante asse ciclopedonale su via Europa, ed altri itinerari ciclopedonali del comune di Vedano al Lambro (complessi sportivi di via Alfieri e itinerari verso il parco di Monza).

Il nuovo tratto della ciclabile di via Pacinotti sarà esteso di circa 360 metri dal tratto esistente alla via Europa. Sono 28 le ditte che hanno presentato le proprie offerte sulla base di un importo di spesa complessivo stimato in 114mila euro, soggetto a ribasso.

L’aggiudicazione è andata all’impresa Dionisio di Casorezzo col criterio del miglior ribasso: l’importo di spesa effettivo è complessivamente di circa 105mila euro a seguito di un ribasso di poco inferiore all’8%.

«Entra nel vivo uno dei lavori più attesi dell’anno, inserito nel Piano delle Opere Pubbliche del 2021, cruciale per dare ulteriore slancio alla mobilità sostenibile non solo del quartiere Pacinotti ma dell’intera città di Lissone» afferma Marino Nava, assessore con delega alla Città Vivibile di Lissone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA