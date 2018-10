Lissone, crash alla rotonda della Valassina: un’auto si ribalta Crash in corrispondenza della rotonda vicino alla Valassina: due auto si sono scontrate e una è stata ribaltata. Nessuna ferita grave per le persone che erano a bordo. Solo tanto spavento.

Spettacolare crash, per fortuna senza gravi conseguenze, venerdì 12 ottobre poco prima delle 22 a Lissone in via Carducci. In corrispondenza della rotonda che dà sulla Valassina due auto, una che si immetteva nella rotatoria e l’altra che si era già immessa, si sono scontrate, La seconda è stata centrata e fatta ribaltare a causa della botta. Per fortuna per fare uscire gli occupanti dalle auto non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. Due persone sono state soccorse per le ferite e lo choc, ma non è niente di grave.

