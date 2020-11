Lissone, cordoglio unanime per la scomparsa di “Tonino” Iurlo Politica lissonese in lutto per la scomparsa a 84 anni di Antonio Iurlo, punto di riferimento della Democrazia Cristiana prima e poi dell’Udc. Le forze politiche cittadine ricordano “l’amico Tonino, sincero e leale”.

Politica lissonese in lutto per la scomparsa a 84 anni di Antonio Iurlo, punto di riferimento della Democrazia Cristiana prima e dell’Udc poi a Lissone. Un uomo dal carattere mite che ha contraddistinto il suo impegno politico ed istituzionale con serietà e passione.

Fu eletto in consiglio comunale negli anni settanta, ricoprì la carica di consigliere e più volte, per diversi anni, è stato assessore occupandosi per lo più delle questioni sociali (nella giunta di Ambrogio Fossati dal 2002, incarico rinnovato al secondo mandato dell’amministrazione di centrodestra tra il 2007 e il 2010).

Unanime il cordoglio delle forze politiche cittadine, che ricordano “l’amico Tonino, sincero e leale”, cui si unisce in queste ore il messaggio del sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi.

«A nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale porgo le condoglianze per la scomparsa di Antonio Iurlo, persona mite e di relazioni vere. Quella di Antonio Iurlo è stata una vita interamente messa a disposizione della Città di Lissone, Città che ha amato pienamente e alla quale ha dedicato innumerevoli ore di lavoro con passione ed entusiasmo. Lo ricordo come Amministratore, ma anche come uomo di grande fede e di grandi valori, sempre vissuti con sincerità e nella loro totalità. Caratterizzavano Iurlo i valori dell’amicizia, della prossimità e della condivisione. È stato amico di mio padre, per questo la presenza sua e della sua famiglia è stata molto forte nella mia famiglia» ricorda il sindaco.

Funerali mercoledì 4 novembre 2020 alle 10.30 nella Parrocchia Madonna di Lourdes.

© RIPRODUZIONE RISERVATA