Lissone: con Gelsia Ambiente, Leroy Merlin e Decathlon una bella sistemata alla città Per “Puliamo il mondo” e non solo le tre aziende in campo, la prima con la distribuzione kit pulizia, la seconda per ripulire i muri imbrattati e, con la terza, per rimettere a nuovo il campo da basket di via don Minzoni.

Rifiuti abbandonati e scritte sui muri, una giornata per rendere Lissone più pulita. Impegnati Comune, volontari, ma anche scuole ed aziende del territorio. Sabato 25 settembre, l’attività si concentrerà su aree verdi e spazi di ritrovo per ripulirle da rifiuti abbandonati che verranno raccolti e trasportati in piattaforma ecologica grazie alla collaborazione di Gelsia Ambiente che sarà presente per l’intera durata della manifestazione ed ha donato i kit utili per la raccolta dei rifiuti.

Il Comune - ed è la novità di questa edizione- ha deciso di estendere l’iniziativa di pulizia anche ai muri deturpati da scritte e tag con il supporto di Leroy Merlin che fornirà il materiale necessario per la pulizia. Venerdì 24 in campo anche gli studenti di alcune scuole. Sabato 25, potranno partecipare tutti i cittadini: il via alle 9.30 dal piazzale degli Umiliati. Basterà presentarsi muniti di guanti e mascherina e inviare adesione on line entro giovedì 23 settembre a: [email protected] indicando i nominativi delle persone che intendono aderire.

Si effettuerà la pulizia in via don Minzoni, al parco “Liberi Tutti” e nell’area giochi di via Fermi. I giardini di via don Minzoni, mercoledì 6 ottobre, saranno inoltre oggetto di un intervento eseguito da personale di Decathlon Italia e Leroy Merlin. Nell’ambito di “Clean Up The World”, infatti, il personale delle due aziende cittadine effettuerà un intervento di riqualificazione urbana e ambientale nelle aree gioco attrezzate. Oltre al diserbo e alla raccolta dei rifiuti, l’intervento prevede la verniciatura dei gradoni e delle sedute circostanti l’arena di pallacanestro, il rifacimento delle linee perimetrali del campo e di quelle di gioco, la sostituzione del ferro del canestro e la posa di una nuova retina.

