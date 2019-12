Lissone: colpito da un muletto mentre lavora in una ditta, ferito un elettricista Incidente sul lavoro nella mattina di venerdì 27 dicembre a Lissone: un elettricista che stava eseguendo alcune riparazioni è stato colpito da un muletto in movimento. Trasportato al San Gerardo, non è in pericolo di vita.

Incidente sul lavoro in Brianza nel primo giorno di attività dopo la pausa natalizia: è successo a Lissone. Nel Comune alle porte di Monza l’infortunio è accaduto in un’azienda di via Miglio, nelle prime ore della mattinata: alle 8.30 un elettricista 50enne incaricato dall’impresa di eseguire alcune riparazioni, dipendente di un’altra ditta e residente ad Agrate Brianza, è stato colpito alle gambe da un muletto in movimento, che trasportava alcuni bancali. L’elettricista è caduto a terra sbattendo la testa ed è stato trasportato in codice giallo, quindi fuori pericolo di vita, all’ospedale San Gerardo di Monza.

