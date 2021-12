Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il progetto per lo skate park

Lissone: c’è il progetto per lo skate park di via Perosi, lavori entro l’estate 2022 La giunta di Lissone approva il progetto per lo skate park di via Perosi che dovrebbe essere realizzato nel 2022: è finanziato anche da “Noi, Mamme per Lissone”.

Approvato il progetto per il primo skate park di Lissone, in via Perosi. Uno spazio di incontro e di divertimento, specificatamente pensato per adolescenti e preadolescenti, che contribuirà a creare sul territorio un luogo di relazione rivolto alle giovani generazioni.

La giunta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera che sorgerà a pochi passi dall’istituto superiore “Europa Unita”. L’intervento si inserisce all’interno della sistemazione del contesto urbano del contratto di quartiere, ma a livello tecnico ed amministrativo è indipendente dal contratto siglato fra Regione Lombardia, Aler e Comune di Lissone.

Il progetto per lo skate park

Dal punto di vista economico, la stima è di 250mila euro (soggetto a ribasso d’asta al momento dell’appalto) necessaria per la costruzione dell’area. A supportare il progetto sarà anche il gruppo “Noi, Mamme di Lissone” che contribuirà con una propria donazione a rendere possibile la realizzazione dell’intervento; il gruppo è già stato coinvolto in fase di progettazione e la partnership proseguirà anche nella fase di realizzazione e di apertura dell’impianto.

Sarà uno spazio specificatamente destinato alla pratica di questa disciplina e progettato per essere inclusivo. Non è previsto l’utilizzo di recinzioni o barriere, e l’intera struttura verrà integrata nello spazio urbano e nel verde, dando così a chiunque la possibilità di accedervi e divertirsi in totale sicurezza.

Rampe, elementi removibili ed altri naturali andranno a caratterizzare uno spazio unico in città. La struttura sarà realizzata in cemento colorato per favorire lo scorrere delle rotelle, mentre le sistemazioni del contesto faranno uso di materiali naturali (gabbioni di rocce naturali) con un accurato uso del verde di progetto ad integrazione di quello esistente.

Approvato il progetto, si entra ora nella fase di bando propedeutica all’appalto dell’opera: il cantiere prenderà il via nel 2022 per concludersi entro l’estate, con una durata prevista di circa 120 giorni.

Il progetto per lo skate park

«È un ulteriore intervento finalizzato a migliorare la funzionalità del contesto urbano ed è una sfida che lanciamo alla popolazione giovanile - affermano gli assessori alla città vivibile e allo sport Marino Nava e Renzo Perego- occorrerà avere cura di quello spazio e fruirlo con rispetto. Per questo motivo, è già previsto il posizionamento di telecamere di sorveglianza a monitorare lo spazio».

«Il Gruppo Facebook “Noi, Mamme di Lissone” è felice di prender parte al progetto contribuendo attivamente ed economicamente con una donazione di 25mila euro, un sogno nel cassetto che si avvera grazie alla collaborazione di centinaia di mamme che hanno contribuito alle nostre raccolte fondi - afferma Loretta Manzoni, presidente del gruppo – si realizzerà uno spazio interamente dedicato ai ragazzi in una fascia di età in cui necessitano di un loro spazio da dedicare allo sport a al divertimento. Ringraziamo il Comune di Lissone che ha avallato e portato avanti il progetto e ci ha permesso di collaborare alla realizzazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA