Lissone capitale del mobile, un libro la riscopre: appuntamento in biblioteca Appuntamento in biblioteca a Lissone per scoprire il libro che ripercorre, attraverso fotografie e cartoline, la tappe che hanno permesso alla città di diventare la capitale del mobile.

Ha preso il via la dodicesima edizione di “Libritudine”, il Festival del Libro di Lissone. Sabato 19, alle 18, nel cortile esterno della biblioteca, si terrà la presentazione del volume “I Dress”, per riscoprire la Lissone capitale del mobile e del design attraverso cartoline d’epoca. Nella pubblicazione troveranno spazio un numero elevato di documenti d’epoca inediti, reperiti direttamente presso collezionisti privati, alcuni dei quali riguardanti i cosiddetti “Dress”, cartoline artistiche utilizzate dagli artigiani del mobile lissonesi per promuovere la propria attività commerciale. Serata a cura di Massimo Pirola e Stefano Verga, con la partecipazione di Orietta Valtorta e Raffaella Tremolada. Inoltre domenica 20, alle 18, “La consegna della chiavi a San Pietro”: Silvano Lissoni e Rachele Vergani raccontano una storia misteriosa che unisce la Brianza con la Germania. Appuntamenti a ingresso su prenotazione: 039 7397461 o [email protected]

