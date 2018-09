Lissone: campi pericolosi come le strade. Scontri di gioco, arrivano le ambulanze Due interventi per scontri di gioco a Lissone. Riguardano un giovane di 22 anni e un ragazzo di 14. Nella notte a Desio ricovero per 15enne per una intossicazione etilica

Incidenti, cadute, malori, ma anche infortuni sui campi da gioco. Il week end degli operatori sanitari spesso è caratterizzato da interventi di questo tipo.

A Lissone, nella mattinata di domenica 23, poco prima di mezzogiorno, l’ambulanza è dovuta intervenire per soccorrere un giovane di 22 anni coinvolto in uno scontro di gioco durante una partita sul campo di via Goretti.

Dieci minuti prima di lui anche un ragazzo di 14 anni è stato soccorso, sempre a Lissone, stavolta in via Beltrame, anche qui per uno scontro di gioco. In entrambi i casi la chiamata di soccorso è stata fatta per un codice giallo (condizioni di media gravità) poi declassato a verde. Il pericolo di incidenti, insomma, non si corre solo sulle strade ma anche sui campi da gioco.

Intanto i sanitari sono intervenuti nella notte a Desio, in via Tripoli, per soccorrere una quindicenne per intossicazione etilica. L’ambulanza ha provveduto al trasporto all’ospedale di Desio

