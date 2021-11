Lissone cambia l’orario della Ztl: come e quando è attiva fino al 27 marzo 2022 Da domenica 7 novembre e fino al 27 marzo 2022, la circolazione stradale in Zona a traffico limitata sarà vietata - salvo residenti e autorizzati - dalle 9.30 alle 18. Per sostenere alle attività commerciali del centro in vista del natale.

Cambiano gli orari della zona a traffico limitato (Ztl) a Lissone: a partire da domenica 7 novembre e fino al 27 marzo 2022, la circolazione stradale sarà vietata - salvo residenti e autorizzati - dalle 9.30 alle 18.

Una scelta in continuità con quanto avvenuto nel periodo invernale del 2019 e del 2020, che da un lato consentirà di ridurre il traffico di attraversamento ovest-est della città, ma al tempo stesso - precisa il Comune- rappresenterà un sostegno alle attività commerciali del centro anche in previsione dello shopping natalizio.

La decisione della giunta, già adottata in via sperimentale anche in altri periodi dell’anno, nei mesi invernali e primaverili ha il chiaro obiettivo di ridurre la durata della Ztl (originariamente “accesa” fino alle 19.30) anche al fine di favorire gli acquisti in orario post lavoro.

Una sperimentazione valida tutti i giorni della settimana che verrà ripetuta anche nel 2021-2022, dal momento che il nuovo orario “ha dato una buona prova nell’ambito della riduzione del traffico di attraversamento ovest-est della città ed al tempo stesso ha rappresentato un buon incentivo per il sostegno delle attività commerciali del centro della città” conclude l’amministrazione comunale.

