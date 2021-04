Lissone: calcinacci dall’ex oratorio San Luigi, transennata via Don Colnaghi La caduta di calcinacci dal complesso dell’ex Oratorio San Luigi sul marciapiede ha costretto alla posa di transenne in via Don Colnaghi a Lissone. Sempre più urgente un piano per il futuro dello stabile.

Transenne in via Don Colnaghi a Lissone: piovono calcinacci dal complesso dell’ex Oratorio San Luigi. Allertata la polizia locale, l’area è stata delimitata con un nastro e poi dalle transenne per evitare pericoli alle persone che transitano sul marciapiede dove insiste il complesso (chiuso da anni) composto dal cinema Excelsior, dalla ex scuola, e dalla antica chiesa di San Luigi.

La caduta di calcinacci si era già verificata in passato e, per fortuna, anche in quel caso non aveva causato danni a cose e persone. L’augurio da più parti è che il futuro della struttura di via Don Colnaghi, di proprietà della parrocchia, sia presto delineato affinché in questo modo chi di dovere possa procedere con le necessarie opere di sistemazione e di adeguamento.

