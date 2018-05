Lissone: cade mentre pota una pianta, grave in ospedale a Milano È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Milano un sessantenne caduto una scala mentre potava una pianta nel suo giardino. È successo sabato mattina in via Brianza.

È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Milano un sessantenne caduto una scala mentre potava una pianta nel suo giardino. È successo sabato mattina in via Brianza. L’uomo avrebbe perso l’equilbrio, pare per la caduta della scala, precipitando con violenza al suolo da un’altezza di diversi metri. Sul posto i soccorsi, con la Croce verde lissonese, i carabinieri e la polizia locale. È atterrato anche l’elisoccorso, in un’area di via Aspromonte, che poi ha portato il ferito, che sarebbe sempre rimasto cosciente, a Milano.

