Lissone alla Fase 2: controlli della temperatura e area sorvegliata per il ritorno del mercato alimentare di piazzale degli Umiliati A Lissone lunedì 4 maggio in piazzale degli Umiliati è tornato il mercato con i soli banchi alimentari: accesso sorvegliato, controllo della temperatura, dispositivi di sicurezza.

Accesso sorvegliato, controllo della temperatura, dispositivi di sicurezza. A Lissone lunedì 4 maggio in piazzale degli Umiliati è tornato il mercato con i soli banchi alimentari. E per il “mercato del lunedì” si sono messi in fila diligentemente i clienti: all’entrata e ordinati anche in uscita.

La polizia locale e la protezione civile all’ingresso hanno controllato la temperatura con lo scanner per consentire l’accesso all’area mercatale ristretta e delimitata da transenne e nastri per identificare le zone diverse zone. Una trentina i banchi attesi, 70 persone ammesse (due per banco) contemporaneamente. Ecco perché la necessità di due soli varchi: per contare ingressi e uscire.

Lissone mercato piazzale Umiliati 4 maggio 2020: primo mercato alimentare Fase 2 emergenza coronavirus

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone mercato piazzale Umiliati 4 maggio 2020: primo mercato alimentare Fase 2 emergenza coronavirus

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA