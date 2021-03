Le transenne per evitare il parcheggio selvaggio al cimitero di Lissone (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone: al cimitero furti di statuine e fiori sui monumenti dei defunti. E nella zona colombari luci e soffitto sono da sistemare E c’è un altro problema, questa volta fuori dal camposanto: il Comune ha collocato transenne nelle zone del parcheggio esterno in cui si registrano episodi di sosta selvaggia.

Il cimitero di Lissone sotto i riflettori. Purtroppo, però, per questioni tutt’altro che liete: furti e atti di vandalismo ai danni di tombe, problematiche evidenti nella zona colombari ed ossari.

Se da un lato non si arrestano le segnalazioni da parte dei cittadini rispetto a furti e danni ai monumenti dei propri cari (nelle ultime settimane sono venuti alla luce furti di statuine, medaglie, lumini e fiori collocati a ricordo dei defunti), dall’altro lato si fa sempre più pressante la richiesta indirizzata al Comune di Lissone per ottenere la sistemazione del soffitto e dell’impianto elettrico della zona colombari. Questioni che sono state prese in carico dagli uffici comunali per gli interventi necessari, seppur - come nel caso dell’impianto elettrico- non di imminente risoluzione.

Intanto, nelle ultime ore, il Comune ha collocato transenne nelle zone del parcheggio esterno del cimitero in cui si registrano episodi di sosta selvaggia.

