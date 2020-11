Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone, addio a Claudio Cobianchi della lista Lissone Futuro Addio a Claudio Cobianchi, vice presidente della lista civica Lissone Futuro, scomparso a 73 anni. Il ricordo del presidente di Lissone in Movimento, Sergio Fossati.

Addio a Claudio Cobianchi, vice presidente della lista civica Lissone Futuro, scomparso a 73 anni. Lo ricorda con dolore a nome del direttivo e degli iscritti, il presidente di Lissone in Movimento, Sergio Fossati.

“Claudio, oltre che essere un amico, è stato un grande osservatore e il suo motto era senza ombra di dubbio quello di riflettere a voce alta su quanto accadeva sul panorama politico - ricorda Fossati - il suo sogno era insito nel tentativo di coinvolgere più cittadini, coloro che avevano a cuore la voglia di rendere la “politica” attraente, il senso e la necessità di infondere consapevolezza che tutto dipende da ciascuno di noi. Citava: non esiste la politica cattiva, ma soltanto certi personaggi che hanno abusato e continuano a farlo. Era onesto, sincero e coinvolgente. Caro Claudio per tutti noi è una profonda perdita, a noi spetta vivere anche per te, affinché il tuo ricordo vivrà nei nostri cuori”.

I funerali si terranno martedì 10 novembre, alle 14.

