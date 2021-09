Lissone, accordo con Rfi: le 22 telecamere della stazione a disposizione anche della polizia locale Convenzione tra Rfi e amministrazione di Lissone per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza della stazione Lissone-Muggiò anche da parte della polizia locale. Sono 22 telecamere già attive.

Sono 22 le telecamere di Rfi che il Comune di Lissone potrà uitlizzare per monitorare lo stazione Lissone-Muggiò. È il rfutto della convenzione con Reti Ferroviarie Italiane approvata dall’amministrazione comunale per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza che già oggi ”guarando” lo scalo frequentato a pieno regime da circa 9mila persone al giorno.

La novità è proprio che anche il Comune di Lissone e il Comando di Polizia Locale potranno usufruire delle immagini riprese dalle videocamere che compongono il sistema di sicurezza su entrambe le banchine, la sala d’aspetto, il sottopasso e gli altri spazi di attesa.

“Ampliamo ulteriormente la rete di videosorveglianza sul territorio che già oggi conta circa 120 occhi elettronici che riprendono in tempo reale quello che accade in città – afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone - Grazie a questo accordo firmato con RFI, compiamo un passo in avanti nel potenziare la sicurezza della Stazione e delle aree adiacenti. La Stazione di Lissone è uno dei luoghi più sensibili del territorio, da quale ogni giorno passano migliaia di uomini e donne, ragazze e ragazzi. Grazie anche al possibile utilizzo di queste telecamere potremo agire in termini di prevenzione, dissuasione o ricerca degli eventuali colpevoli di azioni illecite. Oltre a queste telecamere, sono attive e perfettamente funzionanti quelle che controllano le aree di sosta attigue e il nuovo parcheggione, il cui utilizzo la scorsa estate ha permesso di risalire agli autori di vandalismi contro i mezzi parcheggiati”.

