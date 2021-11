Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Pista di pattinaggio a Lissone (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone accesa per Natale: e si pattina sul ghiaccio in piazza IV Novembre Luminarie accese nel centro storico di Lissone da venerdì 26 novembre e pista di pattinaggio aperta dalla mattina di sabato 27, in attesa di conoscere il calendario di tutte le iniziative natalizie.

Luminarie accese nel centro storico di Lissone da venerdì 26 novembre e pista di pattinaggio aperta dalla mattina di sabato 27, in attesa di un mese di dicembre da vivere appieno, ma responsabilmente, tra mercatini, iniziative e la tradizionale accensione del cedro di piazza Libertà l’8 dicembre.

Il Comune di Lissone ha iniziato da questa settimana a regalare alla città la tipica atmosfera delle feste. L’inizio è in special modo dedicato ai giovani con l’apertura della pista di pattinaggio in piazza IV novembre: accesso dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, sabato e festivi dalle 10.30 alle 19. Entrata in pista: 5 euro, noleggio pattini 3 euro.

Pista di pattinaggio a Lissone

A giorni, l’amministrazione comunale di Lissone renderà noto il palinsesto di tutti gli eventi che torneranno ad essere in presenza a cavallo fra il mese di dicembre e di gennaio, in sinergia con le associazioni di categoria ConfCommercio e Lissone Commercia e del supporto delle associazioni del territorio e della Pro Loco “Città di Lissone”.

L’attesa è intanto scandita dall’accensione delle luminarie a Led che durante il fine settimana del Black Friday rendono più accoglienti le vie dello shopping del centro storico.

