Lissone, abbandona rifiuti in piazza Mercato: identificato e multato ancora grazie alle telecamere

Il ritorno verso la nuova normalità a quanto pare passa anche attraverso vecchie abitudini. A Lissone è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza l’uomo ritenuto responsabile di uno scarico illecito di rifiuti in piazza del Mercato. Residente a Monza e intestatario del veicolo coinvolto, è stato multato di 600 euro (introiti di competenza della Provincia di Monza e Brianza).

Le telecamere hanno ripreso nel mese di maggio la scena già vista in passato in altri casi simili, risolti e sanzionati: l’uomo, con un’altra persona in corso di identificazione, accosta col furgone dietro ai bagni pubblici di Piazzale degli Umiliati e abbandona, accatastandole, strutture in laminato di alcuni mobili. .

«Grazie all’ausilio della tecnologia, stiamo intervenendo per punire chi si rende colpevole di questi fatti che ormai non sono più tollerabili - commenta Ferdinando Longobardo, comandante della Polizia Locale di Lissone - è interesse di tutta la comunità fare in modo che gesti simili non accadano più. Oltre alla risoluzione del danno ambientale, infatti, abbiamo la necessità di dare un segnale forte a chi ogni giorno si adopera rispettando l’ambiente. Chi sbaglia paga, e chi sbaglia sarà sempre più volte colto sul fatto».

