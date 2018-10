Lissone, a lezione dalla blogger per i dolci in barattoli di vetro A Lissone un appuntamento per gli amanti della buona cucina: la blogger Katia Baldrighi spiegherà come preparare dolci semplici e veloci direttamente in barattoli di vetro

La blogger Katia Baldrighi a Lissone per preparare dolci semplici e veloci direttamente in barattoli di vetro. L’evento rientra nel tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche di Food Addiction in Store. Promotori iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento sarà un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

Uno show-cooking in cui la blogger di iFood illustrerà e preparerà una torta all’acqua in barattolo. Profumata alla vaniglia, dal gusto delicato e leggero, la torta in barattolo è alla portata di tutti ed è perfetta per un regalo goloso e creativo. Trucchi e consigli completeranno la lezione di cucina e sveleranno tutti gli accorgimenti per cucinare direttamente in barattolo. Al termine dello show-cooking tutti gli ospiti potranno lasciarsi ingolosire da un dolce assaggio. L’appuntamento è sabato 27 ottobre dalle 17.30 alle 19 presso lo Scavolini Store di Lissone, in via Valassina 68. Un pomeriggio aperto al pubblico e agli amanti dei dolci

