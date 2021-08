Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Oeb Brugola, “ Ti regalo un sorriso”: la locandina (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, a inizio settembre in piazza il cabaret regalato alla città dalla Oeb Brugola Il duo Pis&Lov composto da Marco Cazzulani e Stefano Canò, con la partecipazione dei comici Max Cavallari e Giancarlo Barbara provenienti dalle trasmissioni televisive “Zelig”, “Colorado”, “Made in sud”, intratterrà il pubblico

Serata di cabaret in centro Lissone, regalo di OEB Brugola alla città. Torna, alla sua settima edizione, lo spettacolo “Ti regalo un sorriso” che l’azienda lissonese offre gratuitamente alla cittadinanza venerdì 3 settembre, in piazza IV Novembre.

Lì, infatti, dalle 21 alle 23.30, il duo Pis&Lov composto da Marco Cazzulani e Stefano Canò, con la partecipazione dei comici Max Cavallari e Giancarlo Barbara provenienti dalle trasmissioni televisive “Zelig”, “Colorado”, “Made in sud”, intratterrà il pubblico con gag e una assoluta carica di buonumore. Un’occasione per stare all’aria aperta ed inaugurare il mese di settembre con il sorriso. L’organizzazione dell’evento rappresenta da alcuni anni una precisa scelta di OEB Brugola di regalare alla città di Lissone un momento di condivisione e svago. La serata, patrocinata dall’amministrazione comunale, sarà annullata in caso di maltempo.

