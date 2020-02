Lissone: 26enne soccorso in strada per intossicazione, trasportato in ospedale Un ragazzo di 26 anni è stato soccorso in via Fratelli Bandiera a Lissone nel pomeriggio di domenica 9 febbraio per una intossicazione. Non è in pericolo di vita.

Soccorsi in via Fratelli Bandiera a Lissone nel pomeriggio di domenica 9 febbraio: automedica e ambulanza sono intervenute per soccorrere una persona che - nella sua auto, stando alle informazioni - si è sentita male a causa di una intossicazione. Si tratta di un ragazzo di via 26 anni, che dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza non in pericolo di vita. Sul posto oltre alla Croce rossa di Desio e all’automedica di Monza anche i carabinieri di Lissone.

