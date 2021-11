L’inaugurazione di Christmas Monza 2021: festa di luci, folla in centro, forze dell’ordine per controllare le mascherine - FOTO Si è acceso il Christmas Monza 2021: folla sotto l’arengario e grande attesa per la ruota panoramica. Le forze dell’ordine hanno sorvegliato con discrezione la folla intervenendo talvolta per invitare qualche “disubbidiente” al rispetto dell’ordinanza del sindaco sulle mascherine.

Si sono accese prima dell’imbrunire le luci delle 628 ghirlande che adornano 34 vie monzesi in occasione del “Christmas Monza”, grande contenitore di eventi natalizi che terrà banco nel capoluogo brianzolo fino all’Epifania. Già alle 16.30 tra le strade della città si respirava l’atmosfera natalizia. Non c’è stata un’inaugurazione ufficiale, un push the button per accendere la città («Una scelta dolorosa - aveva spiegato il sindaco Dario Allevi nei giorni scorsi - ma di responsabilità. La situazione epidemiologica è in rapida e preoccupante evoluzione e non ci possiamo permettere situazioni pericolose») ma Monza si è ugualmente vestita a festa.

Gran folla nelle vie della vasca per vedere da vicino le attrazioni principali del Natale monzese. Molte persone attorno alle 17 si sono riversate in piazza Roma per fotografare i contenuti grafici e cromatici del videomapping proiettati sull’Arengario grazie al progetto «Kaleido» di AreaOdeon.

L’allegra colonna sonora di brani natalizi è stata ”inframmezzata” dalle richieste di indossare correttamente le mascherine e di evitare assembramenti.

Le forze dell’ordine hanno sorvegliato con discrezione la folla intervenendo talvolta per invitare qualche “disubbidiente” al rispetto dell’ordinanza del sindaco che da ha introdotto l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto nell’area del centro storico fino al 6 gennaio.

Tanti i bimbi che hanno voluto provare le giostre allestite in piazza san Paolo e in piazza Trento e Trieste.

Numerosi i “cacciatori” di selfies in lungo e in largo la città, ma a fare la parte del leone è stata «La Grande Roue» di 32 metri di largo Mazzini che sin dal primo pomeriggio ha radunato ai suoi “piedi” un lungo serpentone di persone desiderose di salire per ammirare Monza dall’alto. E chi si è accontentato di restare a terra si è scatenato a fotografare i suggestivi giochi di luce iniziati ancora prima dell’avvio della ruota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA