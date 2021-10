Limbiate: rubano il furgone dell’associazione che aiuta i ragazzi disabili Furto nella notte ai danni dell’associazione “Voglio la luna” di Limbiate, che si occupa di integrazione dei ragazzi disabili. Appello del presidente: chiunque lo veda chiami il 112.

Furto commesso ai danni di “Voglio la luna”, associazione limbiatese che dal 1997 lavora per favorire l’integrazione dei disabili. Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 qualcuno ha rubato il furgone attrezzato con la pedana che viene utilizzato per il trasporto dei ragazzi. Il mezzo in questione è un Mercedes blu con tanto di scritte dell’associazione sulle fiancate targato FC169SR.

Come ogni domenica notte, il furgone era parcheggiato a Senago sotto casa di un operatore che doveva iniziare il servizio alle 6. Quando questo è sceso all’alba per iniziare la propria giornata di lavoro ha fatto la brutta scoperta. Immediatamente è stata presentata denuncia ai carabinieri ma Giovanni Berardi, presidente di “Voglio la luna”, chiede a tutti coloro che dovessero incrociare il mezzo di chiamare subito il 112. Il Mercedes, che ha cinque anni, è fondamentale per lo svolgimento della regolare attività dell’associazione che aiuta i disabili nel reinserimento in ambito lavorativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA