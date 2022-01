Limbiate: oltre 20 milioni di euro per il bilancio di previsione, metà per villa Medolago dedicata a Luca Attanasio Ammontano a ventiduemilioni di euro gli interventi previsti dall’amministrazione comunale di Limbiate nel 2022. La metà di questi serviranno per l’acquisto e la messa in sicurezza di villa Medolago, intitolata all’ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo.

Ventiduemilioni di euro. Ammontano a questa cifra gli interventi previsti dall’amministrazione comunale di Limbiate nel 2022. Una cifra record che è frutto soprattutto dai grandi contributi statali e regionali, stimati in 17 milioni di euro, che arriveranno nell’ambito del Pnrr. La metà di questi serviranno per l’acquisto e la messa in sicurezza di villa Medolago, intitolata all’ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo, e del parco annesso. Il patrimonio arboreo di quest’ultimo sarà al centro di un importante intervento di riqualificazione da un milione di euro.

Otto milioni e mezzo di euro era la cifra stanziata per la riqualificazione di Villa Medolago che nei piani diventerà uno dei punti attrattivi della città dopo che per moltissimo tempo è stata completamente abbandonata. La vocazione futura della villa sarà di tipo culturale e per questo motivo lo studio di fattibilità per la riqualificazione del comparto preparato dal Politecnico di Milano prevede proprio la realizzazione di una biblioteca, di un caffè letterario, di una sala mostre e di una sala polivalente.

Sono a sette zeri anche gli stanziamenti per la riqualificazione energetica dei 70 appartamenti di edilizia residenziale popolare di proprietà del Comune (2 milioni 150mila euro), per la realizzazione della “Green lane” ciclabile da Pinzano a Mombello (1,1 milioni di euro) e la riqualificazione dell’area “Ex-Cral” (1,1 milioni di euro). Cospicui (800mila euro ciascuno) sono anche gli investimenti per la ristrutturazione del teatro dell’ex Antonini e per la nuova strada di collegamento tra via Roma e via Torino e per il parcheggio della nuova scuola “Anna Frank”.

In ambito viabilistico spiccano i 400mila euro sia per l’eliminazione delle barriere architettoniche che per la riqualificazione dei marciapiedi e i 200mila euro sia per la riqualificazione di piazza V Giornate che dei parcheggi di via Tonale e via Brindisi. Sulle scuole verranno investiti 2,3 milioni di euro, 600mila dei quali per la riqualificazione energetica dei plessi “Verga”, “Leonardo da Vinci” e “Don Milani”.

Per la manutenzione e l’ampliamento della scuola materna ed elementare di via Pace sono previsti 400mila euro nel 2022 e 1,3 milioni nel 2023. Grazie al Pnrr, verranno accesi mutui solo per 1,3 milioni di euro. Altre fonti di introito saranno gli oneri di urbanizzazione (960mila euro) e l’alienazione di aree (2,5 milioni di euro), tra cui il magazzino comunale.

