Limbiate: la polizia locale rifà il parco auto con i sequestri per guida in stato d’ebbrezza Il Comune di Limbiate per rinnovare il parco auto a disposizione della polizia locale ha scelto di entrare in possesso di automezzi confiscati per guida in stato di ebbrezza. Già quattro, l’ultima è una Fiat 500 L.

Entrare in possesso di automezzi confiscati per guida in stato di ebbrezza. È la strada che ha sceltoil Comune di Limbiate per rinnovare il parco auto a disposizione della polizia locale. L’iter non è certo veloce ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti visto che da questa settimana gli agenti del comando di piazza V giornate hanno potuto utilizzare una Fiat 500L che era stata messa sotto sequestro nel dicembre 2015.

La conducente, una donna che all’epoca aveva 35 anni, si era messa alla guida dopo essersi scolata un’intera bottiglia di limoncello. Ubriaca in pieno pomeriggio, aveva iniziato a zigzagare pericolosamente in via Garibaldi colpendo anche un palo. Ad aggravare ancora di più una situazione a un passo dal coma etilico, come dimostrato dal valore record di 3,12 fatto registrare dall’etilometro, c’era il fatto che insieme a lei, seduti sul sedile posteriori, c’erano i due figli che allora avevano meno di sei anni.



Fiat 500 L confiscata

(Foto by Fabio Cavallari)



La polizia locale, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e alla sospensione della patente per un anno, aveva confiscato il veicolo, presentando la richiesta di acquisizione al demanio. I tempi si sono poi allungati anche perché, dopo aver ottenuto una risposta positiva, il Comune ha dovuto stanziare dei fondi per equipaggiare il veicolo con le sirene e le altre dotazioni di pattuglia e per applicare sulla carrozzeria le livree della Polizia locale. Grazie a questa possibilità offerta dalla legge, il comando di piazza V giornate negli ultimi tre anni è riuscito ad entrare in possesso complessivamente di ben quattro veicoli.

Ad aprire la strada, nel novembre 2015, era stata una Kia Sportage guidata da un limbiatese ubriaco che aveva causato un incidente nel lontano 2010 ma poi sono state acquisite anche una Toyota Yaris e una Audi A3.

Mentre le prime due sono state equipaggiate e sono facilmente riconoscibili sul territorio, la terza è stata lasciata com’era perché viene utilizzata come auto civetta in occasione di operazioni ed indagini effettuate da agenti in borghese.

«Continueremo su questa strada per rinnovare il parco auto della Polizia locale – dichiara il sindaco Antonio Romeo – poiché, anche se ne abbiamo acquisite quattro negli ultimi anni, i tempi sono talmente lunghi che i mezzi già in nostro possesso fanno in tempo ad invecchiare. L’Alfa 159 andrebbe sostituita perché ha quasi 20 anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA