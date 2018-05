Limbiate: incrocio tra Comasina e via Turati (Foto by Fabio Cavallari)

Limbiate: in 400 passano con il semaforo rosso, raffica di multe sulla Nazionale dei Giovi Anche se fermarsi con il rosso è una delle norme più elementari del Codice della Strada, in tanti non sembrano rispettare questa semplice regola. Sono già ben 400 gli automobilisti multati dal nuovo sistema di rilevazione automatica delle infrazioni installato nella seconda metà di aprile al semaforo tra la Nazionale dei Giovi e via Turati, a Limbiate.

Anche se fermarsi con il rosso è una delle norme più elementari del Codice della Strada, in tanti non sembrano rispettare questa semplice regola. Sono già ben 400 gli automobilisti multati dal nuovo sistema di rilevazione automatica delle infrazioni installato nella seconda metà di aprile al semaforo tra la Nazionale dei Giovi e via Turati, a Limbiate.

Le telecamere sono state posizionate solo lungo la carreggiata nord e quindi fotografano solo le targhe delle auto provenienti da Milano che passano con il rosso. Ovviamente il picco di contravvenzioni è stato ottenuto nei primi giorni in cui il nuovo dispositivo è entrato in funzione. Da venerdì 20 aprile fino a domenica 6 maggio sono state rilevate ben 350 violazioni, pari ad una media di circa 22 al giorno. Nella settimana successiva, quella tra il 7 e il 13 maggio, questi numeri si sono decisamente ridotti visto che sono stati accertati “solo” cinquanta passaggi col rosso, pari a poco più di sette al giorno.

Anche se l’amministrazione comunale ha sempre ribadito che l’unico fine era quello di aumentare la sicurezza stradale in un punto molto trafficato della città, non è da sottovalutare anche l’aspetto economico. La nuova strumentazione, adottata in via sperimentale e per questo motivo presa a noleggio per un anno al costo di circa 15mila euro, ha già fatto introitare in tre settimane alle casse dell’ente pubblico ben 65mila euro.

Ovviamente questo dato è puramente teorico visto che alcuni non appena riceveranno a casa la multa da 163 euro si precipiteranno in Comando per pagarla in modo da poter beneficiare dello sconto del 30 per cento.

Quello del Villaggio Giovi è solo l’ultimo sistema di rilevazione automatica delle infrazioni che è stato installato ad un semaforo della Comasina. La strumentazione tecnologica è presente da anni sia a Bovisio Masciago all’incrocio con via Bonaparte, proprio al confine con Limbiate, che a Paderno Dugnano all’incrocio con via Sauro. Nella vicina Senago invece nell’estate 2015 sono stati installati ai semafori di via Leonardo da Vinci con via Risorgimento e con via Volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA