(Foto by Fabrizio Radaelli)

Commemorazione Luca Attanasio: la moglie Zakia Seddiki (Foto by Fabrizio Radaelli)

Limbiate, il Silenzio e un monumento: la commemorazione dell’ambasciatore Luca Attanasio a un anno dalla morte Tutta Limbiate si è stretta attorno alla famiglia di Luca Attanasio a un anno dalla scomparsa dell’ambasciatore assassinato in un agguato nella Repubblica democratica del Congo.

Tutta Limbiate si è stretta attorno alla famiglia di Luca Attanasio a un anno dalla scomparsa dell’ambasciatore assassinato in un agguato nel corso di una missione nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Nella mattinata di martedì 22 febbraio, centinaia di persone si sono recate al cimitero centrale per partecipare a un momento di raccoglimento davanti al monumento funebre realizzato da Dario Brevi, artista limbiatese nonché grande amico di Luca.

Prima della benedizione impartita da don Valerio Brambilla, parroco della chiesa di san Giorgio, è stata posizionata sulla lapide una bandiera del XIII reggimento dei Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, di cui faceva parte Vittorio Iacovacci, anch’egli caduto nell’agguato insieme ad Attanasio e all’autista Mustapha Milambo. Ed è stato suonato il Silenzio.

Presenti i genitori Salvatore e Alida Attanasio, la sorella Marina e la moglie Zakia Seddiki. Il sindaco Antonio Romeo e l’assessore regionale Fabrizio Sala, che con l’ambasciatore aveva collaborato per lavoro.

(Foto by Fabio Cavallari)

Lunedì 21 febbraio l’amministrazione comunale ha invece organizzato una serata a teatro dal titolo “Ricordando Luca”. Amici, professori e colleghi hanno raccontato aneddoti, alcuni dei quali contenuti anche nel libro scritto dal giornalista Fabio Marchese Ragona, per far capire a tutti chi era Luca Attanasio, un ragazzo partito dall’oratorio san Giorgio di Limbiate per contribuire a costruire la pace nel mondo.

