Limbiate, Fidanza annuncia un’interrogazione sull’uccisione di Attanasio Si rivolgerà all’Unione europea per chiarire il comportamento del Programma Alimentare Mondiale, che si rifiuta di chiarire se abbia o meno dato adeguate comunicazioni ai caschi blu per proteggere il convoglio poi attaccato provocando la morte di tre uomini

Un’interrogazione all’Unione europea per chiedere chiarezza sul caso dell’uccisione in Congo il 21 febbraio 2021 dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista, Mustafà Milambo. L’ha promessa Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia per diradare le ombre sul comportamento del Programma Alimentare Mondiale, che si rifiuta di chiarire se abbia o meno dato adeguate comunicazioni ai caschi blu per proteggere il convoglio.

Attanasio era con una delegazione del Programma Alimentare Mondiale. Secondo le prime ricostruzioni il convoglio è stato attaccato da uomini armati che volevano rapire il personale delle Nazioni Unite o forse rubare le derrate alimentari.

Nell’inchiesta si registra la testimonianza di due persone secondo le quali il commando aveva armi sofisticate e parlavano probabilmente ruandese. Va ancora chiarito, insomma, se si è trattato di una rapina di banditi locali o rapimento pianificato. Tanto più che anche gli inquirenti congolesi non rispondono alle richieste della magistratura italiana, come anche l’agenzia delle Nazioni Unite.

«Ringrazio Fidanza -dice Rosario Mancino, segretario provinciale Mb per FdI- per aver raccolto l’appello del padre dell’ambasciatore Attanasio».

