Limbiate, allagamenti nel centro storico L’acqua entra anche in case e negozi L’acqua si è concentrata nella zona tra via Bolzano e via Mazzini, trovando sfogo nei cortili. In quello situato al civico 23 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Nella mattinata di venerdì la Polizia locale è intervenuta per allagamenti anche in via san Giorgio, in via Guido Rossa e in via 8 marzo.

Il forte temporale che nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15, si è abbattuto sulla Lombardia ha creato disagi a Limbiate. In varie zone si sono verificati allagamenti e le famiglie costrette a passare la mattinata di ieri a pulire box e cantine sono decine. Nonostante la pioggia fosse battente ormai da qualche ora, la situazione è diventata critica verso le 2, quando le forti precipitazioni hanno trasformato le strade che scendono dai primi rilievi collinari delle Groane in veri e propri torrenti. In particolare l’acqua piovana da via Jenner, da via Val Camonica e da via Belluno è scesa, attraverso via Mazzini e via Bolzano, fino a via Trento. In questa strada, situata ad una altitudine leggermente inferiore rispetto alla altre, si è formato un lago profondo una ventina di centimetri. A causa della presenza di una platea rialzata che funge da diga, l’acqua si è concentrata nel tratto tra la Bnl e l’incrocio con via Bolzano e via Mazzini, trovando sfogo nei cortili. In quello situato al civico 23 addirittura in nottata sono dovuti intervenire i pompieri visto che l’acqua aveva iniziato ad entrare nelle abitazioni al piano terra. Gli allagamenti, più o meno pesanti, non hanno risparmiato neanche le cantine e le attività che si affacciano sulla strada. Se lo studio di architettura che sorge negli spazi prima occupati dalla redazione de “Il Cittadino” se l’è cavato solo con un velo d’acqua in alcuni punti, la vicina bottega “Ericlà acconciature” non è stata così fortunata. Purtroppo non è la prima volta che via Trento si allaga perché la fognatura non riesce a reggere l’urto di tutta l’acqua che scende dalla zona collinare. L’ultima volta era avvenuto un paio di anni fa. Nella mattinata di venerdì la Polizia locale è intervenuta per allagamenti anche in via san Giorgio, in via Guido Rossa e in via Otto Marzo. Nella zona critica della griglia del torrente Garbogera di via Casati, nonostante la corrente abbia fatto accumulare rami e foglie, la situazione è rimasta sotto controllo

