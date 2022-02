L’idea di Verano Brianza: una mascherina colorata (con una parola speciale) per celebrare la “Giornata Internazionale della lingua madre” Il prossimo 21 febbraio si celebra la “Giornata Internazionale della lingua madre”: a Verano si è pensato di festeggiarla in un modo speciale. Con una mascherina.

Per dire ciò che vale ogni lingua vale. In occasione della “Giornata Internazionale della lingua madre” che cade il 21 febbraio il Comitato genitori dell’istituto comprensivo di via Nazario Sauro per celebrare la presenza e la ricchezza delle tante lingue che si incontrano nelle scuole veranesi propone l’iniziativa “Mascherine Parlanti”. L’invito ai bambini, agli insegnanti, ai genitori, ai nonni e ai veranesi tutti è quello di indossare lunedì 21 febbraio una mascherina colorata con scritta una parola speciale. Si può scegliere la propria lingua madre o la lingua che più piace. L’iniziativa segue quella realizzata lo scorso anno sempre in occasione della “Giornata della lingua madre”. In quell’occasione venne realizzato un video di filastrocche e ninne nanna da tutto il mondo: Bangladesh, India, Cina, Brasile, Romania ma anche dalle diverse regioni d’Italia.

