Liceo Einstein di Vimercate: un libro degli studenti dall’impegno sul Giorno della memoria L’impegno di alcune classi dell’istituto e liceo Einstein di Vimercate sul Giorno della memoria si prepara a diventare un libro. Giovedì 28 l’incontro con Michele Petrocelli.

Parlare con Michele Petrocelli di Liliana Segre ai ragazzi dell’istituto e liceo Einstein per il Giorno della Memoria può anche far nascere un libro di poesie. Giovedì 28 gennaio lo scrittore e giornalista Petrocelli parlando del suo docufilm “La scelta” in cui ha intervistato la senatrice sopravvissuta ai campi di sterminio è stato letteralmente tempestato di domande dagli alunni per capire ancora di più sulla figura della Segre.

«Devo dire che gli studenti hanno dimostrato una conoscenza e una curiosità straordinaria su un tema che non è certo semplice da trattare. Per quanto riguarda l’incontro con Segre devo dire che è un grande personaggio che mi ha fatto tremare le gambe dall’emozione quando l’ho incontrata per l’intervista» ha commentato soddisfatto Petrocelli. Ma questo è stato solo l’ultimo tassello di un percorso formativo sulla Shoah portato avanti dai professori Livia Vasile, Sandro Armenio e Danilo Casati.

«C’è stato un grosso impegno da parte dei ragazzi – ha detto Vasile – che prima dell’incontro di giovedì hanno anche scritto delle poesie pensando al Giorno della memoria». Infatti nel meeting di giovedì alcuni allievi hanno letto i loro scritti e questo ha fatto dire a Petrocelli «perché non raccogliamo tutti i loro lavori e le poesie in un libro da pubblicare?». Una proposta che è arrivata a margine dell’incontro e che i docenti stanno già cercando di realizzare. Un percorso di formazione sulla Shoah che può finire in un libro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA