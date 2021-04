Liberi dalla plastica, la Giornata nazionale fa tappa ad Arcore: in 85 a pulire la città La raccolta è avvenuta domenica 18 aprile in via De Gasperi, dietro alla stazione ferroviaria. Soddisfazione dell’organizzatore Federico Bove: «Grazie a chi ha speso il proprio tempo per una buona causa».

Buon successo per la prima edizione del Plastic Free ad Arcore. L’evento nazionale di domenica 18 aprile per liberare i territori dalla plastica ha fatto tappa anche nel comune brianzolo in via De Gasperi, dietro la stazione ferroviaria.

«È stato davvero fantastico, grazie a tutte le persone che hanno partecipato alla prima raccolta ufficiale di Plastic Free ad Arcore. Sono ben 85 le persone che hanno deciso di spendere e dedicare il loro tempo per una buona causa, per ciò che ci circonda. Mi hanno scritto in molti che purtroppo non hanno potuto esserci per diversi motivi, non preoccupatevi, ci rifaremo – ha fatto sapere Federico Bove organizzatore locale dell’iniziativa -. Un grazie in particolare agli organi comunali per il supporto e soprattutto al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Arcore per l’aiuto allo smaltimento dei rifiuti pesanti. Grazie ancora a tutti, alla prossima raccolta». Grazie alla raccolta avvenuta domenica a livello nazionale sono stati superati i 537mila chili di plastica.

