L’ex premier Giuseppe Conte incontrerà (di nuovo) i ragazzi di PizzAut

Un altro ospite illustre per i ragazzi di PizzAut. Dopo aver ricevuto nel loro ristorante di Cassina de’Pecchi il giorno dell’inaugurazione, avvenuta lo scorso 1°maggio, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, e successivamente il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’ assessore regionale alla Famiglia Alessandra Locatelli, mercoledì 8 settembre, sarà la volta dell’ex premier Giuseppe Conte. L’attuale presidente del Movimento 5 Stelle conosce bene i giovani pizzaioli “diretti” da Nico Acampora. Infatti, lo scorso anno, in veste di capo dell’esecutivo, aveva ricevuto a Roma una delegazione di PizzAut assaggiando la loro “Pizza DPCM”, realizzata per l’occasione con il PizzAutoBus. Conte si era intrattenuto con i giovani rivelando il suo interesse nei confronti del progetto e più in generale dell’inclusione lavorativa delle persone autistiche. Assaggiando la pizza non ebbe dubbi nel giudicarla: “Questo è il miglior Dpcm mai fatto” disse con certezza.

In quell’occasione Conte promise ad Acampora che sarebbe andato a trovare lui e i suoi ragazzi una volta aperto il ristorante. Ed ora la promessa è stata mantenuta e il conto alla rovescia è iniziato: anche Giuseppe Conte tra due giorni potrà mangiare la pizza più buona della “Galassia Conosciuta” comodamente seduto nel primo ristorante inclusivo che si trova alle porte della Brianza.

