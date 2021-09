Letizia Moratti: «In Lombardia vaccinato l’86%, il 71% dei ragazzi in età scolastica» Al Corriere: «Pronti per la terza dose» La vicepresidente e assessore al welfare l’ha spiegato - come riporta l’agenzia Ansa - a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore regionale al welfare Letizia Moratti ha annunciato che in regione: «siamo all’86% di adesioni alla campagna vaccinale, fra i giovani dai 20 ai 30 anni siamo all’87%». L’ha spiegato - come riporta l’agenzia Ansa - a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

Moratti ha anche precisato che la percentuale di vaccinati tra i ragazzi in età scolastica «è del 71%, comunque un buon numero». Ha infine annunciato che è allo studio uno specifico piano di comunicazione da parte dei pediatri: «rivolto ai genitori dei ragazzi dai 12 ai 19 anni».

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha aggiunto che la regione è pronta per la terza dose: «Il nostro piano è stato apprezzato dal ministro Speranza e dal commissario Figliuolo - dice al Corsera - Appena avremo il via libera partiremo con mini hub, farmacie e con vaccini sufficienti per tutti».

