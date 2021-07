L’estate in musica di Veduggio si accende con i Pooh e i Queen Saranno due concerti-tributo a Pooh e Queen quelli che animeranno l’Estate in musica a Veduggio con Colzano.

Estate in musica a Veduggio con Colzano. Si inizia il prossimo sabato 17 luglio con l’omaggio ai Pooh. Si replica il sabato successivo, 24 luglio, con l’omaggio ai Queen. Entrambi i concerti si tengono al centro sportivo, inizio alle 21. In quest’estate musicale anche la chiesa di San Martino si fa sede di concerti: giovedì 22 luglio alle 21.30 spiritual music con “Suoni Mobili”, sabato 7 agosto alle 21 omaggio a Franco Battiato con Equipaggio Sperimentale ovvero il gruppo musicale fondato da Filippo Destrieri con don Marco Rapelli. Filippo Destrieri non solo è amico personale di Battiato ma è stato suo collaboratore per vent’anni, dal 1979 al 1997, suonando le tastiere in tutti i suoi dischi e concerti.

