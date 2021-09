La via Lambro è stata riaperta (Foto by Gabriele Galbiati)

Lesmo: via Lambro riaperta al transito dopo i lunghi lavori per la rete fognaria Nella serata di venerdì 3 settembre il cantiere di via Lambro a Lesmo è stato smantellato dopo quattro mesi e mezzo di chiusura per lavori sulla rete fognaria.

Dopo quattro mesi e mezzo di chiusura è stata finalmente riaperta la via Lambro di Lesmo. La strada era rimasta sbarrata al traffico a causa di alcuni lavori di rifacimento del tratto fognario che hanno visto gli operai al lavoro dall’incrocio con via Vittorio Veneto fino al primo tratto della via Morganti. Nella serata di venerdì 3 settembre il cantiere è stato definitivamente smantellato ed è stato dato così il via libera al transito delle auto.

La strada sarebbe dovuta riaprire già al termine del mese di luglio, ma Brianzacque, società che si è occupata della cura dei lavori e del cantiere, ha comunicato al Comune di Lesmo che per via di alcuni problemi di natura tecnica per il completamento dell’opera sarebbe servito un altro mese. Mese che dunque si è esaurito con gli operai che hanno concluso le ultime lavorazioni di riasfaltatura dei tratti interessati dagli scavi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA