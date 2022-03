Lesmo verso le elezioni comunali: in piazza anche il gazebo del candidato Luca Zita Domenica mattina a Lesmo prima uscita ufficiale del secondo candidato sindaco: è stata la volta di Luca Zita sostenuto da Fratelli d’Italia, Unione di Centro e Lesmo al Centro. Si era già presentato Francesco Montorio (Lesmo Amica) e nei prossimi giorni dovrebbe toccare a Tino Ghezzi e Marco Desiderati.

Anche l’avvocato Luca Zita scende in piazza come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali a Lesmo. Il consigliere comunale, 44 anni, domenica mattina 27 marzo si è presentato con i suoi alleati in piazza Roma, davanti al monumento dei Caduti con il suo gazebo. A sostenerlo in questa campagna elettorale ci sono Fratelli d’Italia, Unione di Centro e Lesmo al Centro lista civica che Zita rappresenta in consiglio da cinque anni.

«Le nostre priorità sono la famiglia, la sicurezza e il territorio – ha affermato Zita - I nostri interlocutori sono i cittadini di Lesmo e frazioni».

A chi gli fa notare che nella sua coalizione mancano due partiti di riferimento del centrodestra come Lega e Forza Italia ha spiegato che «noi siamo aperti al dialogo se vorranno sostenerci. Sicuramente andremo fino in fondo a questa campagna elettorale».

Sembra però probabile che il Carroccio e gli azzurri possano farsi guidare dall’ex borgomastro Marco Desiderati.

Sempre domenica mattina a distanza di un centinaio di metri anche Lesmo Amica si è ripresentata vicino al bar M10 con il proprio candidato Francesco Montorio.

Nei prossimi giorni dovrebbero uscire allo scoperto Idea Lesmo con il proprio candidato Tino Ghezzi e la civica guidata da Desiderati. Sarà quindi una corsa a quattro a meno di sorprese dell’ultim’ora.

