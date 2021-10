Lesmo: tamponamento tra quattro auto, code in via Marconi Ad avere la peggio un 25enne portato in codice verde all’ospedale di Vimercate per accertamenti. Sul posto si sono portati un’ambulanza del 118 e la polizia locale. Pesanti le ripercussioni sul traffico locale.

Tamponamento a catena tra quattro auto in via Marconi a Lesmo. Mercoledì 20 ottobre verso le 14 un’utilitaria non ha frenato in tempo al semaforo rosso, all’altezza dei campi di calcio, in direzione di Arcore, e ha urtato una Fiat Panda che a sua volta è finita contro un’auto che la precedeva e quest’ultima addosso a una quarta. Ad avere la peggio è stato un 25enne accompagnato in codice verde all’ospedale di Vimercate per accertamenti.

Sul posto si sono portati un’ambulanza del 118 e la polizia locale. Pesanti le ripercussioni sul traffico locale con lunghe code in entrambi i sensi di marcia finché non è arrivato il carroattrezzi a rimuovere i mezzi incidentati, dal centro della carreggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA