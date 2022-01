Lesmo incidente mortale via Marina (Foto by Michele Boni)

Lesmo, settantenne con il cane travolto da un suv muore all’ospedale Niguarda Il pensionato è stato travolto dall’auto, sabato mattina, mentre percorreva a piedi via Marina. L’automobilista sarebbe stato accecato dal sole e non avrebbe visto l’uomo che stava passeggiando lungo il ciglio della strada.

Incidente mortale sabato mattina 15 gennaio poco dopo le 8.30 a Lesmo. Un uomo di 70 anni è stato travolto in via Marina all’altezza del civico 10 da un suv che percorreva il senso unico in direzione di via Alfieri. Il pedone, in compagnia del suo cagnolino, secondo quanto ricostruito, mentre stava camminando lungo il ciglio della strada è stato investito dalla vettura condotta da un automobilista che sarebbe stato infastidito dal sole.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto si sono portati un’ambulanza, un’auto medica e una pattuglia della polizia locale. il ferito, in gravi condizioni, è stato recuperato da una siepe dove era stato sbalzato e, viste le sue gravissime condizioni, è stato sottoposto al massaggio cardiaco da parte dei sanitari, prima di applicargli il defibrillatore semiautomatico. Il pensionato è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dove, dopo qualche ora, purtroppo è spirato. La vittima risiedeva con la moglie nel quartiere alle spalle della chiesa Santa Maria Assunta, poco distante da dove si è verificato il tragico incidente,

© RIPRODUZIONE RISERVATA