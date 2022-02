Lesmo incidente via Marconi via IV Novembre (Foto by Michele Boni)

Lesmo, lieve incidente con un mezzo pesante e il traffico in via Marconi va in tilt L’incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio: il mezzo pesante è rimasto sulla carreggiata e la circolazione ne ha risentito pesantemente.

Una mancata precedenza ha creato un lieve incidente dalle pesanti ripercussioni sul traffico a Lesmo. Giovedì 24 febbraio verso le 16, un camion, nell’immettersi da via IV Novembre su via Marconi in direzione California si è scontrato con un auto che percorreva la Sp7 verso Casatenovo. La collisione tra i due veicoli è stata leggera, tanto che non ci sono stati feriti, e non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

È stato invece indispensabile l’arrivo degli agenti della polizia locale, che oltre a rilevare il sinistro stradale si sono adoperati a deviare il traffico molto intenso di via Marconi fino alla rimozione del mezzo pesante, che ha mandato letteralmente in tilt la circolazione lesmese e dei territori limitrofi. Alla base dell’incidente ci sarebbe la mancata precedenza del camionista che impegnava la sp7 senza fermarsi allo stop di via IV Novembre all’angolo con piazza Dante.

