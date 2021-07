Lesmo: l’Anioc regala test rapidi per il coronavirus all’oratorio Seicento test rapidi antigenici per il nuovo coronavirus in dono all’oratorio di Lesmo: a regalarli alla comunità è stata l’Anioc, Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche.

Nella giornata dell’11 luglio, i membri di Anioc Monza e Brianza hanno donato confezioni di test rapidi per il Covid all’oratorio di Lesmo. Nella mattinata di domenica, il delegato per Monza e Brianza Gianfranco Beretta accompagnato dai soci dell’Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche, ha consegnato nelle mani dei responsabili della Comunità Pastorale Santa Maria confezioni per un totale di 600 test rapidi antigenici. Un gradito omaggio per la comunità, specialmente in questa fase di ripresa dell’attività di aggregazione.

