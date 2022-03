Lesmo: la lettera delle mamme al Comune per salvare il Parco Robinson Dopo la scadenza della convenzione con la società che ha gestito la gelateria e i servizi negli ultimi anni, le mamme scrivono al Comune per salvare il Parco Robinson, il centro estivo per bambini e ragazzi.

Lettera al Comune delle mamme di Lesmo per riaprire il Parco Robinson. La notizia della chiusura del Domino Cafè, e la sospensione di tutte le attività ricreative portate avanti dalla società guidata da Ambrogio Martinoli, sta creando un certo disagio tra i genitori lesmesi, e non solo, che erano abituati a portare i propri figli nei giardinetti di via Ratti nel weekend per trascorrere qualche ora di svago o durante l’estate al Parco Robinson.

LEGGI Lesmo, chiuso il Domino Café: bar senza gestore, stop al Parco Robinson

Alcune mamme hanno scritto una lettera al sindaco Roberto Antonioli per evidenziare non solo la chiusura del bar, ma soprattutto la perdita del servizio del centro estivo utile per tante famiglie e ancor di più il valore educativo e sociale per i figli. D’altronde solo qualche settimana fa Martinoli spiegava che da giugno a settembre nella struttura di via Ratti circolano circa 700 bambini e ragazzi di Lesmo e di altri Comuni limitrofi.

La speranza di queste madri è di far cambiare idea alla giunta di Lesmo Amica e ripristinare tutte le attività che caratterizzavano il parco Robinson fino allo scorso mese di ottobre, quando la convenzione tra gestore e Comune è scaduta.

«Nei giorni scorsi ho ricevuto la lettera delle mamme - ha affermato il primo cittadino - e le ho rassicurate che vogliamo riattivare tutti i servizi migliorandoli ulteriormente. Proprio per questo in settimana in giunta abbiamo approvato una manifestazione di interesse, che pubblicheremo nei prossimi giorni, affinché si possa identificare un soggetto che si occupi temporaneamente della gestione del bar e soprattutto dell’avvio del centro estivo per almeno l’anno in corso. Dopodiché ci metteremo al lavoro per stendere un bando di gara vero e proprio per assegnate non solo la gestione degli spazi, ma anche la manutenzione e l’implementazione delle strutture esistenti».

Gli obiettivi dell’amministrazione sono prettamente due. Innanzitutto, avere un bar attivo 12 mesi l’anno e non solo durante la bella stagione. In secondo luogo, al sindaco piacerebbe veder sorgere una pista di pattinaggio dove i bambini possano giocare e magari d’estate far ballare le persone durante le festicciole. Un rinnovamento in grande per provare a dare nuova linfa a tutto il comparto.

Intanto il Domino Network, la società di Martinoli che ha gestito qla struttura dal 1996, non sembra intenzionato ad aderire a questa eventuale gara d’appalto, che verrà pubblicata forse tra un anno, anche se ha dato la propria disponibilità per attivare il centro estivo. Un aspetto quest’ultimo da non sottovalutare perché magari Domino Network potrebbe rientrare in gioco con la manifestazione di interesse, che uscirà a breve.

Non resta quindi che aspettare per capire come si evolverà questa situazione che ha ricadute importanti sulla comunità lesmese e su tante famiglie con bambini e ragazzi.

