Lesmo: incidente con ribaltamento sulla provinciale

Incidente stradale con ribaltamento sulla provinciale che attraversa Lesmo all’alba di lunedì 25 novembre. Per fortuna del conducente tutto si è concluso con danni all’auto. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 6.30: l’auto procedeva da Casatenovo in direzione Lesmo e per cause al vaglio della polizia locale è carambolata finendo a testa in giù a lato dall’altra parte di via 25 Aprile. Soccorsi attivati in codice giallo, con ambulanza e vigili del fuoco in posto fino alle 8 circa. Attivata la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.

