Lesmo incidente via XXV Aprile (Foto by Michele Boni)

Lesmo: incidente all’alba sulla provinciale, auto si schianta contro un palo della luce Intervento in codice rosso all’alba del 15 aprile in via XXV Aprile a Lesmo per una donna che ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro un palo. Le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto ed è stata trasportata per accertamenti al San Gerardo.

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un lampione. Venerdì mattina 15 aprile, all’alba, una donna di 60 anni stava percorrendo al volante della sua vettura via XXV Aprile verso il centro di Lesmo, quando ha improvvisamente sbandato per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine e ha terminato la sua corsa colpendo un palo della luce sul lato destro della carreggiata.

Sono scattati i soccorsi e sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce Bianca di Besana, una pattuglia dei carabinieri e un mezzo dei vigili del fuoco. Inizialmente l’Agenzia Regionale delle Emergenze e Urgenze aveva assegnato all’incidente il codice rosso, ma col passare dei minuti i sanitari si sono resi conto che le condizioni dell’automobilista erano meno gravi del previsto. La donna è stata trasferita in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti. Mentre nel corso della mattinata gli operai dell’azienda, che gestisce l’illuminazione pubblica, erano già al lavoro per sostituire il palo danneggiato.

