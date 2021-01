Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lesmo: il primo (grande) raccolto della Spesa sospesa con la Protezione civile Caritas e Mamma Rita di Monza sono i destinatari del primo grande raccolto della Spesa sospesa organizzato dalla Protezione civile di Lesmo, Camparada e Correzzana.

Ottimi risultati per la Spesa sospesa. L’iniziativa lanciata lo scorso dicembre dai volontari della Protezione civile di Camparada, Correzzana e Lesmo ha permesso di raccogliere oltre 140 litri di latte, 190 chili di generi alimentari a lunga scadenza e tanti giochi.

A comunicarlo i volontari stessi che, attraverso i social, hanno anche confermato che le prime consegne sono già state effettuate: “In data 4 gennaio 2021 abbiamo consegnato giochi e merende per l’istituto Mamma Rita di Monza affinché facessero la consegna ai bambini in occasione dell’Epifania - si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione -. In data 5 gennaio ed anche successivamente abbiamo consegnato la Spesa Sospesa di beni alimentari e di giochi alla Caritas di Lesmo affinchè procedesse con la distribuzione sul territorio aiutando le famiglie colpite dalla crisi”.

I volontari hanno voluto ringraziare tutti i cittadini che hanno contribuito e che vorranno ancora farlo. L’iniziativa è infatti ancora in corso e che i cittadini possono donare ancora recandosi alla loro sede.

